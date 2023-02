Union Africaine : Les Universitaires républicains soulignent le « bilan largement positif » de Macky Sall

Le Réseau des Universitaires Républicains (RUR), organe statutaire de l’Alliance Pour la République (APR), en sa qualité de structure d’alerte, de veille et de contribution, s’est réuni en vue d’examiner la situation nationale et internationale.



Sur le plan national, le RUR se réjouit de la célébration de la 143ième édition de l’Appel de Seydina Limamou Laye et il exprime sa solidarité agissante à la Communauté layenne et, au-delà à l’ensemble des familles religieuses. Le Réseau souhaite un bon Carême à la Communauté chrétienne et prie que le Saint-Esprit ravive la foi et nourrit l’espoir.



Le RUR se félicite de la mise en place de nouveaux organes de gouvernance dans les Universités, le lancement des appels à candidature aux fonctions de Recteurs dans les universités et le déroulement satisfaisant des enseignements-apprentissages. Il lance un appel aux autorités et à l’ensemble de la communauté universitaire à prendre toutes les mesures idoines en vue de la bonne poursuite des activités d’enseignement et de recherche dans les Universités et établissements d’enseignement supérieur.



Par ailleurs, le RUR condamne fermement les propos tenus par une partie irresponsable de l’opposition et les violences graves et inacceptables survenues dans la ville Sainte de Touba et à Mbacké. Il invite, en conséquence, toutes les bonnes volontés à rejoindre et à signer la pétition nationale au nom de la République, de la Démocratie et de la Paix au Sénégal.



Le RUR s’incline pieusement devant la mémoire des Jambars sénégalais tombés sur le champ d’Honneur au Mali et présente ses sincères condoléances à leurs familles. Le Réseau souhaite un prompt rétablissement aux blessés.



Sur le plan international, le RUR se réjouit du bilan largement positif du Chef de l’Etat Macky SALL à la tête de l’Union africaine, marqué notamment par l’adhésion prochaine du continent aux instances internationales comme le Conseil de sécurité et le G7. Le RUR félicite le Président de la République pour son leadership incontesté marqué par une vision anticipative et proactive des enjeux et des perspectives africaines dans la lutte contre la pandémie, la gestion et la prévention des conflits, en particulier contre le terrorisme au Sahel et la guerre entre la Russie et l’Ukraine. Le RUR salue le plaidoyer retentissant en faveur du climat, la défense de nos valeurs culturelles, la lutte contre la violence faite aux femmes et la souveraineté alimentaire et médicale du continent.



Le RUR salue les mesures prises par le Chef de l’Etat Macky SALL relatives à l’envoi de Sapeurs- Pompiers sénégalais en Turquie et en Syrie afin d’apporter soutien et réconfort aux populations lourdement éprouvées par les récents tremblements de terre.