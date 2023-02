Vente d’armes : les vérités du Sénégal à la France

Le ministre français des Armées, Sébastien Lecornu, était ce mardi à Dakar. C’était le point final de sa tournée africaine qui l’a mené aussi à Abidjan, en Côte d’ivoire. Au cours de son séjour dans la capitale sénégalaise- le premier depuis sa nomination, en mai dernier- Sébastien Lecornu a rencontré son homologue Sidiki Kaba et le Président Macky Sall.



D’après RFI, qui donne l’information, les dirigeants sénégalais ont profité de l’occasion pour dire à leur interlocuteur qu’ils se sentent «parfois boudés par l’industrie de l’armement française, qui leur préfère des plus gros clients au Moyen-Orient et en Asie».



Sébastien Lecornu s’est montré disposé à faire bouger les lignes. «Je veux qu’on corrige cela», a déclaré le ministre français, selon RFI. Qui ajoute que Lecornu a promis «de faire remonter le message côté français».



La même source rapporte que le Sénégal, dans le cadre de la lutte contre le terrorisme au Sahel, souhaite acquérir du matériel militaire français : «munitions, radars, équipement optronique…».