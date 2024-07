Visite de l'émissaire russe Mikhaïl Bogdanov : Une consolidation des relations diplomatiques Sénégal-Russie

Le Sénégal prépare activement la visite de Mikhaïl Bogdanov, un émissaire du président russe qui sera ainsi reçu par le chef de l’État Diomaye Faye, mercredi prochain. Une occasion pour le représentant de la Russie pour l’Afrique et le Moyen-Orient de lancer la Chambre de commerce d’investissement Afrique-Russie- Eurasie.







Selon Oumar Ndiaye, journaliste spécialisé en relations internationales, cette visite témoigne de l'intérêt croissant de la Russie pour les ressources pétrolières et gazières du Sénégal. « Sous la présidence de Macky Sall, les relations entre le Sénégal et la Russie ont toujours été excellentes, notamment en ce qui concerne les secteurs économiques et politiques. La compagnie pétrolière russe Rosneft avait déjà manifesté son intérêt pour signer des contrats d'exploration au Sénégal, consolidant ainsi la coopération économique entre les deux pays », a rappelé Oumar Ndiaye.





Sur les ondes d’iRadio, il souligne que cette visite peut être vue comme une remise à neuf de cette relation, qui a toujours été forte, malgré les turbulences internationales, notamment la crise ukrainienne.





Sur le plan sécuritaire, « la présence des groupes paramilitaires russes en Afrique, tels que Wagner, suscite des inquiétudes. Cependant, la coopération militaire entre le Sénégal et la Russie est déjà bien établie. La flotte aérienne sénégalaise comporte de nombreux hélicoptères de fabrication russe et le Sénégal a exprimé le souhait d'en acquérir davantage pour renforcer ses capacités militaires ».





Néanmoins, ajoute le spécialiste en relations internationales « il n'y a pas de crainte immédiate que le Sénégal suive le chemin de certains pays du Sahel en tombant sous l'influence russe. La visite de Bogdanov est plutôt perçue comme une opportunité de renforcer les liens existants et de poursuivre une coopération mutuellement bénéfique », rassure-t-il.





À en croire le journaliste, la visite de Michael Bogdanov va consolider les relations diplomatiques entre le Sénégal et la Russie, avec un accent particulier sur les secteurs économique et militaire. Cette relation, bien établie et historiquement stable, est appelée à se renforcer dans les années à venir, apportant des bénéfices mutuels aux deux nations.