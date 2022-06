Visite de la Reine Maxima des Pays-Bas : La Promotion de l'inclusion financière et numérique au menu des rencontres

Reine Maxima des Pays-Bas

En sa qualité de mandataire spéciale du secrétaire général des Nations Unies pour la promotion de services financiers accessibles à tous, qui favorisent le développement, sa Majesté la effectue une visite au Sénégal du 15 au 16 juin.





Cette visite a pour objectif de soutenir un éventail de priorités en matière de finance inclusive en étroite collaboration avec les principaux dirigeants et parties prenantes de chaque pays, ainsi qu'à rencontrer les clients locaux qui utilisent et bénéficient des services et produits financiers.