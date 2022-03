Visite de son vice-ministre des Affaires étrangères à Dakar : L’Iran veut des relations diplomatiques plus solides avec le Sénégal

Visite du Vice-Ministre des Affaires Etrangers de l'Iran

Le vice-ministre des Affaires étrangères iraniennes, Saïd Khatibzadeh, est en visite à Dakar, depuis hier. Selon les informations de « Walf Quotidien », son séjour entre dans le cadre d’une volonté du nouveau gouvernement du président Ebrahim Raissi élu en juin 2021, de réaffirmer les relations diplomatiques avec le Sénégal.





« Nous voulons créer une nouvelle architecture en termes de relations bilatérales », a-t-il affirmé en soutenant le raffermissement des liens distingués entre les deux pays. D’après le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères iraniennes, le Sénégal joue un rôle très important au niveau de l’OCI.





Fort conscient du potentiel important que constitue la porte d’entrée de l’Afrique de l’Ouest, il est d’avis que les relations commerciales et économiques entre l’Iran et le Sénégal seront renforcées. « A l’occasion de mon séjour à Dakar, j’ai échangé avec le président de la chambre de commerce d’industrie et d’agriculture de Dakar (Cciad) sur les différentes modalités pour raffermir les relations commerciales et économiques entre nos pays », a-t-il ajouté.





Le président du centre de la diplomatie publique au sein du ministère de poursuivre : « Dans le domaine économique, nous avons besoin d’une voie pour faciliter le transport de marchandises, de services avec des lignes maritimes et aériennes directes. Il y a également certaines lois et régulations qu’on doit élaborer pour encourager les investisseurs à venir aux Sénégal mais aussi pour un transfert de technologies au Sénégal ».