Visite de travail à Accra : Bassirou Diomaye Faye appelle à des ‘’partenariats solides’’ et à l’unité africaine

Le Président Bassirou Diomaye Faye envisage de renforcer la coopération avec le Ghana. En visite de travail, ce vendredi 17 mai, le Chef de l’État avec son homologue ghanéen, Nana Akufo Addo, veut accentuer la collaboration dans les secteurs d’investissement, de commerce, d’hydrocarbures, entre autres.









Pour se faire, les deux pays souhaitent convoquer la commission mixte de coopération et appellent les secteurs privés à jouer leur partition. «Je les (secteurs privés ghanéen et sénégalais) invite à nouer des partenariats solides pour exploiter les opportunités non négligeables dans les deux pays et contribuer à l'augmentation du volume des échanges et des investissements», a déclaré Bassirou Diomaye Faye, à Accra.









Par ailleurs, il a appelé la communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (Cedeao) à consolider les acquis en matière d’intégration et à faire de l’unité de la sous-région, une affaire « primordiale ».