Mission à Dakar : ce que le FMI va dire à Diomaye Faye et Ousmane Sonko

Des experts du Fonds monétaire international (FMI) vont séjourner une semaine au Sénégal partir de vendredi prochain. D’après Le Quotidien, qui donne l’information, cette visite fait suite à la prise de contact à Washington, aux États-Unis, avec le ministre des Finances et du Budget, Cheikh Diba, celui de l’Économie, du Plan et de la Coopération, Abdourahmane Sarr, et leur collègue secrétaire général du gouvernement, Ahmadou Al Aminou Lô.



Le journal rapporte que la mission à Dakar sera mise à profit par la délégation du Fonds pour poursuivre les discussions déjà entamées entre les deux parties dans le cadre des orientations de politiques économiques et financières du nouveau régime.



Repris par Le Quotidien, le représentant-résident de FMI à Dakar, Mesmin Koulet-Vickot, précise : «Nous n’avons pas encore pu aller au fond des choses. La mission qui arrive va permettre de visiter les services, de faire en quelque sorte l’état des lieux et ainsi évaluer la gestion du trimestre de l’année en cours, avant que nous ne puissions faire des projections macroéconomiques.»



Selon le journal du groupe Avenir communication, la délégation de l’institution de Bretton Woods rencontra le Président Bassirou Diomaye Faye et le Premier ministre, Ousmane Sonko. Parmi les sujets annoncés, la même source évoque la revue du programme 2023-2026 que l’ancien régime avait conclu avec le FMI, prévoyant un décaissement total de 1150 milliards de F CFA.



Reste à savoir, si le nouveau régime acceptera de poursuivre le programme, s’interroge Le Quotidien. Il y a deux possibilité, selon le journal : le programme est maintenu et une autre mission sera envoyée à Dakar en juin en vue du suivi. Sinon, la coopération sera suspendue pour de «nouvelles négociations», avance le quotidien d’information.