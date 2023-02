Voici la raison du report de la visite de Mohamed VI au Sénégal

Le Roi du Maroc devait séjourner au Sénégal pour quatre jours, à partir de ce mercredi 22 février. Mais la visite a finalement été reportée.





Dans un communiqué, le ministère marocain de la Maison Royale, du Protocole et de la Chancellerie, dévoile la raison de ce report. Le souverain chérifien souffre d’une grippe, renseigne-t-il.