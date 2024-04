Washington : Les raisons de la rencontre entre les ministres Abdourahmane Sarr, Cheikh Diba et l'Américain Scott Nathan

Durant les réunions de Printemps du Fonds monétaire international (FMI) et de la Banque mondiale organisées à Washington du 15 au 21 avril, le ministre de l'Economie Abdourahmane Sarr, et son homologue des Finances et du Budget, Cheikh Diba, ont rencontré Scott Nathan, CEO de l'organisation internationale de financement pour le développement (DFC).





Cette rencontre avait pour but de planifier des possibilités d'investissement au Sénégal. "Scott Nathan a eu le plaisir de rencontrer les ministres Sénégalais de l'économie Abdourahmane Sarr, des finances, M. Diba et l'ambassadeur Kane pour discuter des possibilités d'investissements futurs au Sénégal", note l'ambassade des Etats-Unis à Dakar.





Jusque là, selon l'ambassade, 400 millions de dollars ont été investis par le DFC dans divers domaines au Sénégal, notamment l'énergie, la santé, l'agro-industrie et le soutien aux petites entreprises. "Le Sénégal est un partenaire clé pour la DFCgov, une institution du gouvernement américain qui s'associe au secteur privé pour financer des solutions aux défis les plus cruciaux auxquels le monde est confronté aujourd'hui", affirme Scott Nathan.