Yurii Pyvovarov, ambassadeur de l’Ukraine à Dakar sur l’invasion russe : « Le Sénégal pourrait jouer un rôle… »

Yurii Pyvovarov, ambassadeur de l’Ukraine à Dakar

Le monde retient son souffle et suit avec préoccupation la tension qui sévit en Ukraine où la menace d’une guerre entre la Russie et les pays de l’Otan est réelle. Loin de cette tension, l’ambassadeur de l’Ukraine à Dakar, Yurii Pyvovarov exprime son inquiétude face à cette situation qui empire de jour en jour. Dans un entretien accordé au journal Le Quotidien, le diplomate informe : « selon nos partenaires de l’Otan et l'UE, la guerre pourrait commencer dans la seconde quinzaine du mois de février, et nous nous y préparons en recevant les armes nécessaires de la part de plusieurs partenaires ».





Pyvovarov déplore l’attitude Poutine qui, selon lui, « commence déjà à se sentir comme un empereur, en décidant pour une raison quelconque, qu’il a le droit de disposer de territoires d’autres États ». L’ambassadeur renseigne que l’Ukraine vit depuis 2014 cette tension avec l’annexion par la Russie de la Crimée et la guerre déclenchée dans le Donbass. Une situation qui a dégénéré ces dernières semaines avec la « menace réelle d’invasion russe à grande échelle de l’Ukraine ». « 130 mille soldats russes le long de la frontière ukrainienne, avec une énorme quantité de matériels militaires, sont de véritables préparatifs pour l’offensive », déclare-t-il.