[Pollution et érosion à Bargny 5/5] Calvaire des victimes de l’érosion côtière : La triste histoire de Thiaba Sène

A côté de la centrale à charbon et des autres industries, l’érosion côtière est l’un des dangers qui menacent quotidiennement les habitants de Minam, ce village côtier de Bargny. Il y a dix ans, Thiaba Sène et sa famille ont vécu un cauchemar. Alors qu’ils venaient juste de prendre leur dîner, la soirée qui s’annonçait très paisible au départ, a vite viré à la tragédie. Sous la furie dévorante des vagues, une partie de sa maison cède. Ils auront juste le temps de sauver ce qui pouvait l’être encore avant que l’autre partie ne soit elle-aussi emportée par ce monstre bleu.



Ressassant cette soirée cauchemardesque dans cette interview ci-après, Thiaba, qui vit depuis 10 ans dans une maison qu’on lui a prêtée, est encore confrontée au même phénomène. Elle ne dort plus que d’un œil. Focus sur la tragédie de Thiaba, une victime, parmi tant d’autres, de l’érosion côtière.