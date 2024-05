[Tendance 2/3] Gabrielle Kane : “Bass a rendu la polygamie plus cool quand il s’est présenté avec ses deux dames lors de sa prestation de serment”

L’activiste féministe reprend la parole. Elle ne voit pas de mal que des jeunes femmes dites modernes adhèrent de plus en plus à la polygamie pour s’aménager une marge de liberté au sein de leur ménage. A l’inverse, elle soutient que la polygamie, c’est la plus grande injustice infligée à la femme.





Les jeunes femmes sénégalaises tolèrent de plus en plus la polygamie. Quelle lecture en faites-vous ?





Je ne pense pas que la polygamie soit le principal combat des féministes d’hier, et encore moins celles d’aujourd’hui. Il ne faut pas analyser l’augmentation des ménages polygames chez les jeunes femmes comme une simple tendance. Cela serait trop réducteur. C’est une preuve de résilience des femmes et une nouvelle forme de liberté. La polygamie offre la possibilité aux femmes modernes d’avoir une vie privée et professionnelle sans contraintes. Autrement dit, elles peuvent s’adonner à une vie d’épouses et de mères tout en gardant une fenêtre de liberté quand le mari n’est pas là. Il faut aussi reconnaître qu’il y a aussi l’avantage de ne pas gérer un homme tous les jours. Les hommes, ce sont de grands enfants. Il faut tout le temps être derrière eux dans la maison. Les jeunes femmes modernes, la nouvelle génération l’a compris et l’intègre comme mode de vie actuellement. Si chacun y trouve son compte, Why not ?





Il ne faut pas oublier que l’aspect santé sexuelle compte. Cela rassure et réduit des risques, cela ne veut pas dire que les polygames restent fidèles à leurs épouses.





En tant que féministe, est ce que vous n’avez pas failli dans votre lutte contre la polygamie, si on voit aujourd’hui qu’elle est à la mode?





Je suis avant tout une femme libre. Et, je pense qu’aujourd’hui plus que jamais, notre principal combat doit être celui de la liberté. La liberté de nos choix en toutes circonstances. Personnellement, bien que je la considère comme une injustice envers les femmes, ma lutte n’a jamais été contre la polygamie. Par ailleurs, je conçois la liberté pour chacun de l’accepter ou non.





Cependant, il ne faut pas avoir peur de dire que les femmes subissent indéniablement la polygamie. Aucune personne, fut-elle un homme ou une femme, n’accepte de gaîté de cœur de partager son partenaire, son amour et encore moins dans un ménage. L’unique gagnant, c’est l’homme ! Eux, ils ont un droit à 2 jusqu’à 4 épouses si on s’en réfère à la religion et si nous sommes honnêtes, ils ont l’excuse, voire même le droit aux maîtresses en plus aussi. Personne ne trouvera rien à leur dire !





Et les femmes ? Donc cette iniquité est de facto une injustice profonde pour les femmes.





Vous êtes pour ou contre la polygamie?





Vous savez, je suis pour la liberté de choix pour chacun. Si une femme choisit librement et est convaincue d’être heureuse dans un ménage polygame, alors ce bonheur doit demeurer comme le critère premier de son choix de vie.





C’est déjà compliqué d’être en ménage avec quelqu’un. Donc quand on est deux, trois, quatre ou même cinq, c’est un panier de crabes ! Faut gérer tout ce petit monde en dehors de son partenaire et ce n’est pas forcément évident pour tout le monde.





Personnellement, je n’ai pas encore assez de résilience pour entrer dans un mariage polygame. C’est d’ailleurs pour cela que je n’ai toujours pas franchi le pas ! Au fond, j’ai un cœur encore trop fragile pour subir en plus du partage de mon partenaire, les affres de la polygamie comme nous le vivons quotidiennement dans la société sénégalaise.





Bon peut être qu’un jour, je devrais faire face à la terrible équation d’avoir un bout de tout ou tout de rien sachant que ce tout appartient déjà à une autre. C’est violent ça !





Qu’est-ce qui fait selon vous que la nouvelle génération précisément les femmes instruites acceptent de jouer le second rôle dans les foyers?





Il ne faut pas se leurrer, les secondes épouses ou celles qui viennent après sont toujours mieux loties. En général, elles sont beaucoup plus jeunes que les premières épouses qui sont reléguées au rôle de nourrice tout simplement. L’homme après une décennie ou plus avec une femme va prendre cure de jouvence auprès d’une coépouse généralement plus jeune, plus belle et plus moderne.





Les secondes épouses aujourd’hui c’est la génération Y voir Z donc connectées et branchées aussi. Pour dire vrai, l’injustice est plus violente pour les premières épouses. J’ai parfois mal. Il faut un mental d’acier pour continuer à vivre dans un ménage avec un homme avec ce sentiment de trahison que l’on essayera d’expliquer par la religion. Un cœur est un cœur.









Y’a-t-il une évolution sur la perception sur la polygamie ?

Bien sûr ! C’est à la limite une tendance. Et c’est gratifiant d’être avec un homme polygame dans ce pays.





Aujourd’hui, Bass (NDLR : le Président Bassirou Diomaye Faye) au Palais. Il a rendu les choses plus cool quand il s’est présenté avec ses deux dames lors de sa prestation de serment en tant que Président de la République ! Certains chercheront même à en faire une religion à cause ou grâce à lui. Tout dépend de là où l’on se situe !





La commission onusienne interdit la polygamie. Quelle est votre position par rapport à cela ?

Aucune interdiction ne devrait intervenir dans le cadre de relations privées et entre adultes tant qu’il y a consentement. Si en toute liberté, les femmes acceptent le concubinage, le mariage, la polygamie ou juste un coup d’un soir, ce n’est le problème de personne, encore moins celui de l’ONU.





Une discrimination cela voudrait dire que toutes les femmes n’y adhèrent pas. Hors, les tendances et les réalités montrent que de plus en plus de femmes adhèrent librement à la polygamie. Il ne faut pas aussi occulter cela. Et, venir priver à celles qui le veulent la liberté d’être dans un ménage polygame, c’est aussi une injustice. C’est aux femmes de prendre leur décision en fonction de ce qu’elles acceptent ou pas. Par contre, la polygamie, ce pas qu’une discrimination, c’est la plus grande injustice à l’endroit des femmes. Dans une république, cela pose la problématique de l’égalité. Quand un citoyen a des droits qu’un autre citoyen n’a pas en raison de son sexe, c’est une injustice.