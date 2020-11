Le Sénégal et la Guinée Bissau réactualisent leurs accords de défense

Une rencontre réunie ce samedi, 28 novembre, les Forces de défense et de sécurité du Sénégal et de la Guinée Bissau. Placée sous le thème : "Les mécanismes pour une meilleure prise en compte des défis sécuritaires transfrontaliers", l’objectif est d’actualiser les accords de défense en vue d’une stratégie commune face aux défis sécuritaires notamment le terrorisme, le trafic de drogue, entre autres.Colonel Souleymane Kandé, commandant de la zone militaire n’°5, participera à la rencontre, face, entre autres personnalités, Sana Namancagna, Commandant de la Province Nord de la Guinée Bissau.La rencontre, a confirmé Kandé, face aux journalistes, sera répartie en ateliers et par problématiques, prenant en compte tous les défis et menaces sécuritaires au niveau de la frontière : le trafic illicite de tout genre (drogue, bois, etc), les litiges frontaliers, les tensions intercommunautaires, et les spectres des menaces potentielles dont la menace terroriste."Ainsi, une déclaration commune est attendue à l’issue de la rencontre. Laquelle sera lue et partagée par les deux délégations, portant sur une stratégie commune qui sera définie. "Nous allons apposer notre signature pour tout simplement dire que fondamentalement l’esprit de ces rencontres, c’est de dissiper les tensions transfrontalières tant au niveau des communautés. Parce qu’il y a souvent des problématiques liées à des litiges fonciers au niveau des frontières mais également des problématiques sécuritaires, qui ont amené les forces de défense et de sécurité (Police, Gendarmerie Eaux et Forêts, Douane), à trouver une plateforme d’échanges, d’informations, de partage de renseignements, de sorte que tous les défis sécuritaires puissent être pris en compte en amont, et pour qu’on puisse conjointement pouvoir agir efficacement sur l’ensemble des spectres de menaces qui se font au niveau des frontières".