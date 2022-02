CAN 2021 : Suivez le match Sénégal VS Egypte









Le Sénégal d’Abdou Diallo, Idrissa Gueye et Sadio Mané peut aller chercher ce dimanche la première CAN de son histoire. Mais en face se dresse l’Égypte, septuple vainqueur de la compétition, et son Pharaon, Mohammed Salah.



Le match en direct :



45e+2. C’est la pause ! 0-0 entre le Sénégal et l’Égypte. Les Sénégalais ont globalement dominé, et ont surtout manqué un penalty en tout début de match.



45e+2. Ohhhh la frappe de Kouyaté ! Elle était puissante, mais elle fuit le poteau droit de Gabaski.



45?. Deux minutes de temps additionnel dans ce premier acte.



45?. Kalidou Koulibaly qui écope d’un carton jaune après un duel aérien un peu rugueux.



43?. ET LA GROSSE OCCASION ÉGYPTIENNE DANS LA FOULÉE ! Par Mohamed Salah, qui d’autre ? L’ailier égyptien débarque côté droit et déclenche une belle frappe enroulée côté fermé, bien boxée par Mendy.



42?. Oh quelle opportunité gâchée par le Sénégal ! Sur une passe manquée d’Elneny, les Sénégalais récupèrent et lancent Mané côté gauche. L’ailier provoque, mais ne trouve pas d’autre solution que de décaler Nampalys Mendy à sa droite, qui perd le ballon. C’était une belle opportunité !



40?. Petite situation d’incompréhension, avec Nampalys Mendy qui s’est écroulé visiblement après un coup reçu au visage. Le jeu est arrêté.



38?. La grosse tête de Diedhiou ! Elle était puissante sur un coup-franc lointain botté par Gueye, mais Gabaski s’en empare tranquillement.



37?. Carton jaune pour Fathi. Et c’est un moindre mal, vu l’action, avec un double tacle glissé effectué avec Ashour qui aurait pu faire très mal à Sadio Mané



34?. Nouvelle incursion de Sarr côté droit pour le Sénégal, mais le centre du joueur de Watford est raté et passe au-dessus des cages de Gabaski.



31?. Bonne déviation aérienne de Marmoush en direction de Salah, lancé dans la profondeur vers le but de Mendy mais bien repris par Abdou Diallo.



29?. Et Mané qui répond à Salah dans la minute ! Contrairement à son coéquipier en club, le Sénégalais n’arrive pas jusqu’à la frappe, bien repris dans son sprint par Abdelmonem avant.



28?. SALAAAAAAAH, LE PREMIER TIR ÉGYPTIEN ! L’ailier de Liverpool a fait la fête à la défense sénégalaise. Au terme d’un slalom entre cinq verts, ils déclenche une frappe trop molle pour inquiéter Édouard Mendy. Mais quelle action !



27?. Nouveau centre Sénégalais, bien repoussé par la défense égyptienne. Les Lions de la Téranga passent beaucoup par les côtés, et pour le moment les Pharaons ne rompent pas mais à chaque fois, c’est très juste.



25?. L’arrière garde sénégalaise est tout sauf inquiétée en ce début de match. Hormis une petite incursion de Salah, bien contenue, les Pharaons n’ont pas été dangereux et n’ont pas encore tiré. Le Sénégal domine, il ne leur manque vraiment qu’un but.



23?. ENCORE SARR AU CENTRE ! Et encore une fois Sadio Mané est juste trop court pour le reprendre. Ismaïla Sarr fait beaucoup, beaucoup de mal aux Égyptiens sur son côté droit.



22?. Les deux meilleures défenses de la CAN tiennent bien leur rang pour le moment, même si celle de l’Égypte a été mise en difficultés sur des accélérations des ailiers sénégalais. En tout cas, à la 22ème, ça fait toujours 0-0.



18?. Ohhhhh la nouvelle occasion sénégalaise ! Ismaïla Sarr est en feu sur son côté droit, il efface Fatouh et centre fort devant le but mais ni Diedhiou, ni Mané ne sont là pour pousser le ballon au fond des filets.



17?. Deux fautes grossières en deux minutes pour l’ancien niçois Nampalys Mendy, très logiquement sanctionné d’un carton jaune pour une semelle sur Marmoush.



14?. Le rythme du match est redescendu d’un cran après le penalty. À l’avantage des Égyptiens, forcément plus émoussés que les Sénégalais et qui imposent un tout petit rythme lorsqu’ils ont le ballon.



13?. Coup franc lointain bien joué au second poteau par Salah. C’est repris dans les airs par un rouge, mais Mendy s’impose facilement.



10?. Petit coup de massue pour le Sénégal, mais qui repart immédiatement à l’attaque. La frappe d’Ismaïla Sarr est trop écrasée, et facilement captée par Gabaski.



7?. L’ARRÊT DE GABASKI DEVANT SADIO MANÉ !!!!! C’était frappé très fort, mais très mal placé , juste à droite du gardien de la part de l’ailier de Liverpool. Le portier égyptien saute du bon côté et se retrouve facilement sur la trajectoire du ballon. Toujours 0-0 !



4?. PENALTY POUR LE SÉNÉGAL ! Cette fois-ci, Abdelmonem a complètement raté son intervention ! Superbe ballon long d’Idrissa Gueye pour Saliou Ciss, côté gauche. Le contrôle de la poitrine du latéral gauche sénégalais est parfait, il s’emmène très bien le ballon devant Abdelmonem qui tacle, très en retard. Penalty logique, jaune pour Abdelmonem et balle de 1-0 pour les Lions de la Teranga !



3’. Première incursion de Sadio Mané dans la surface égyptienne, il est parfaitement repris par Abdelmonem, qui obtient même le 6 mètres.



1?. 10 secondes de jeu, et déjà une faute sifflée contre le Sénégal pour un contact aérien un peu dangereux. Le combat physique est déjà lancé.



1?. C’EST PARTI ! Le Sénégal donne le coup d’envoi de cette finale de la CAN 2022.



19h58. Les hymnes ont été chantés, les photos d’équipe prises, les joueurs sont sur la pelouse, plus que quelques secondes avant le coup d’envoi.



19h52. Les joueurs font leur entrée sur la pelouse !



19h47. Les deux équipes ont connu des parcours bien différents en phase finale de cette CAN : alors que le Sénégal a avancé sans trembler face au Cap-Vert en huitièmes (2-0), à la Guinée équatoriale en quarts (3-1) et au Burkina Faso en demies (3-1), l’Égypte a quant à elle dû batailler avec trois prolongations face à trois adversaires prestigieux, la Côte d’Ivoire (0-0, 5-4 tab), le Maroc (2-1 a.p.) et le Cameroun (0-0, 3-1 tab). Au total, l’Égypte a virtuellement joué un match de plus (3 prolongations de 30 minutes) que son adversaire, avec un jour de récupération en moins.



19h42. Pas au point sur les clés de ce Sénégal-Égypte ? Voici toutes les bonnes raisons de suivre cette finale de la CAN.



19h40. Fun fact : c’est une finale entre... les deux finalistes malheureux de la CAN. En 2017, l’Égypte avait manqué l’occasion d’accrocher sa huitième CAN face au Cameroun et en 2019, le Sénégal l’avait abandonnée à l’Algérie de Riyad Mahrez. Il y aura forcément un heureux revanchard et un double-malheureux, ce soir.



19h35. Petit point compositions, à 25 minutes du coup d’envoi. Du classique pour le Sénégal, qui peut compter sur son équipe au grand complet avec son 4-2-3-1 : E. Mendy - B. Sarr, Koulibaly, Diallo, Ciss - Kouyaté, N. Mendy - I. Sarr, Gueye, Mané - Diedhiou. Pour l’Égypte en revanche, quelques absents avec notamment la titularisation d’Ashour à la place de Kamal au poste d’arrière droit (4-3-3) : Gabaski - Ashour, Abdelmonem, Hamdy, Abo Elfetouh - Elneny, Fathi, El Solia - Salah, Marmoush, Mohamed.





19h30. Bonjour à tous ! Et bienvenue sur le site du Parisien, pour suivre avec nous cette finale très attendue de la Coupe d’Afrique des Nations entre le Sénégal et l’Égypte. Le Stade Olembe de Yaoundé est prêt, et vous ?