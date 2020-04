Covid-19, Habré, aide alimentaire, dette africiane : L'essentiel de l'entretien de Macky

Dans un entretien exclusif accordé à France 24 et Rfi, le président de la République du Sénégal, Macky Sall, affirme que le taux élevé de guérison et le taux très faible de mortalité liés au coronavirus dans son pays ne sont pas une sous-estimation mais le résultat d'une prise en charge hospitalière précoce de tous les cas et de l'utilisation systématique de la chloroquine, informe un communiqué parvenu à Seneweb.





II affirme que les polémiques entourant ce traitement et son promoteur, le Professeur Didier Raoult, n'ont pas lieu d'être étant donné les résultats positifs du traitement au Sénégal.





Soulignant sa préoccupation face aux transmissions dites "communautaires", le Président Sall n'exclut pas d'aller vers un confinement total et, dans un premier temps, d'allonger la durée du couvre-feu nocturne.





Tout en saluant la décision du G20 en faveur d'un "moratoire" sur le paiement de la dette publique africaine cette année, Macky estime qu'il ne peut s'agir que d'un premier pas et exige l'annulation "pure et simple" de la dette publique africaine.





Le document signale par ailleurs que le Chef de l'État s'insurge contre les "soupçons de favoritisme" dans la distribution d'aide alimentaire contre son beau-frère et ministre du Développement communautaire, Mansour Faye, annonçant que l'aide étrangère sera supervisée par un comité de pilotage.





Il a également précisé, selon toujours le texte, que l'ancien Président tchadien, Hissène Habré, condamné à la réclusion à perpétuité pour crimes contre l'humanité, et placé en résidence surveillée pendant 2 mois par crainte qu'"il ne contracte" le coronavirus, retournera en prison à la fin de l'épidémie.





Enfin, le document renseigne que ce vendredi 17 avril à 20 h10 (heure de Paris), sur France 24 et Rfi, le Président Macky Sall est l'invité de Marc Perelman (France 24) et Christophe Boisbouvier (Rfi). Un entretien enregistré en duplex de Dakar.