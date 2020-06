Covid-19 : 97 nouveaux tests positifs, 96 guéris et 14 cas graves en réanimation

Le ministère de la Santé et de l’Action sociale a annoncé, ce mardi 2 juin, 97 nouveaux cas positifs au coronavirus dont 20 issus de la transmission communautaire. 14 patients sont toujours admis dans les services de réanimation. Cependant, 96 malades sont déclarés guéris.







Les cas communautaires détectés entre hier lundi 1er juin et aujourd’hui ont doublé. Ce mardi 2 juin, le Sénégal en est à 20. Un chiffre qui fait froid dans le dos.





La localité de Bignona a enregistré le plus de cas issus de cette chaine de transmission avec 7 nouveaux malades, suivie de Ziguinchor et des Parcelles assainies qui en comptabilisent respectivement 3 et 2. Les autres zones à savoir Sacré-Cœur, Popenguine, Grand-Yoff, Rufisque, Rebeuss, Touba, Hlm, Almadies, ont chacune signalé 1 cas communautaire.





Mieux, 77 cas contacts suivis par les services du ministère de la Santé et de l’Action ont été testés positifs au coronavirus.





En effet, selon la présidente du Comité national de gestion des épidémies (Cnge), Docteur Marie Khémesse Ngom Ndiaye, ce sont 97 nouvelles contaminations qui sont recensées sur un échantillon de 1339 prélèvements réalisés.





Ces résultats des examens virologiques ont fait état d’un taux de positivité de 7,24%.





1954 cas guéris contre 1838 patients sous traitement au total





Toujours, au cours du point journalier sur l’évolution de la pandémie Covid-19 au Sénégal, la Directrice de la Santé a déclaré que 14 cas graves sont toujours pris en charge dans les services de réanimation.





Le bémol est la guérison de 96 patients répertoriés dans les Centres de traitement des épidémies (Cte). De plus, Dr Marie Khémesse Ngom Ndiaye a renseigné que l’état de santé des autres patients hospitalisés est stable.





Depuis le 2 mars dernier, 3836 cas positifs de Covid-19 sont notifiés dans le pays. Ils sont 1954 personnes guéries, 43 décédés, 1 évacué (finalement décédé en France) et 1838 patients sous traitement. Ce, si l’on se fie aux chiffres officiels mentionnés dans le communiqué numéro 93 du ministère de la Santé et de l’Action sociale.





Sur ce, les populations sont appelées « à se mobiliser davantage (...) pour un respect strict des mesures de prévention individuelles et collectives ».