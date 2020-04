Covid-19 au Sénégal : 2 décès et 10 nouveaux cas positifs dont 5 issus de la transmission communautaire

Les cas positifs au coronavirus sont loin de s'estomper au Sénégal. Selon les résultats des examens virologiques contenus dans le communiqué numéro 50 du ministère de la Santé et de l'Action, du lundi 20 avril, sur 281 tests réalisés, 10 sont revenus positifs.





Il s'agit, renseigne la Directrice générale de la Santé publique et présidente du Comité national de gestion des épidémies, Docteur Marie Khémesse Ngom Ndiaye, de 5 cas contacts suivis par les services du ministère et de 5 cas issus de la transmission communautaire. Ces derniers testés positifs au Covid-19 ont été détectés à Guédiawaye et Touba respectivement 1 et 4 cas.





Pa ailleurs, le pays a enregistré 2 décès liés à cette maladie, dimanche dernier et lundi matin.





La bonne nouvelle, lors du point sur la situation du coronavirus du jour, au Sénégal, est la guérison de 15 patients hospitalisés. En sus, l'état de santé des malades hospitalisés est stable.





Au Sénégal, 377 cas ont été enregistrés positifs au total. Ils sont 235 guéris, 5 décès, 1 évacué et encore 136 patients sous traitement dans les hôpitaux.





Sur ce, le ministère de la Santé exhorte les populations au respect strict des mesures de protection individuelle et collective.