Covid-19 au Sénégal : 5 décès, 129 tests positifs et 36 patients en réa

La situation du coronavirus semble être difficile à maîtriser au Sénégal. Une augmentation du nombre de décès et des cas positifs est constatée de jour en jour. Présentant les résultats des examens virologiques,ce jeudi 2 juillet, le Directeur de la prévention, Docteur El Hadji Mamadou Ndiaye a annoncé 129 nouvelles infections sur un échantillon de 1160 tests soit un taux de positivité de 11,1%.





Le communiqué numéro 123 du ministère de la Santé et de l’Action sociale sur l’évolution de la pandémie de la Covid-19 au Sénégal d’indiquer qu’il s’agit de 96 cas contacts suivis par les services du ministère de la Santé et de l’Action sociale et 33 de cas issus de la transmission communautaire. Ces derniers nouveaux malades sont localités à Rufisque (4), Mbao (4), Plateau (3), Ouakam (3), Ouest Foire (2), Maristes (2), Ngor (2), Diourbel (2), Ziguinchor (2), Dieuppeul (1), Derklé (1), Cité Marine (1), Gibrlatar (1), Almadies (1), Keur Massar (1), Diamniadio (1), Touba (1) et Thiès (1).





Mieux, 36 cas graves sont actuellement patients sont pris en charge dans les services de réanimation.





Le cap des 7000 cas positifs dépassé





Le Directeur de la Prévention a également annoncé 5 nouveaux décès liés à la Covid-19, enregistrés hier mercredi 1er juillet.





Toutefois, Dr Mamadou Ndiaye a souligné que 54 malades hospitalisés ont été déclarés guéris. Aussi, assure-t-il, l’état de santé des autres malades est stable.





Depuis le début de cette pandémie, le Sénégal a enregistré 7054 cas positifs dont 4599 guéris, 121 décédés, 1 évacué (finalement décédé en France). Donc, ils sont 2333 patients à être sous traitement.