Covid-19 au Sénégal : 4 décès, 110 tests positifs et 37 patients en réa

Ce mercredi 8 juillet, les services du ministère de la Santé et de l’Action a répertorié 37 cas graves actuellement pris en charge dans les services de réanimation contre 34 notifiés hier. L’information est donnée par le Directeur de la Prévention, El Hadji Mamadou Ndiaye, au cours du point sur l’évolution de la pandémie de Covid-19. La situation est d’autant plus critique au Sénégal avec les 4 nouveaux décès liés à la Covid-19 enregistrés également, hier mardi 7 juillet 2020, dans les structures dudit ministère.





En ce qui concerne les résultats des examens virologiques du jour, le Directeur de la Prévention a indiqué que sur 788 tests effectués, 110 nouvelles contaminations ont été détectées soit un taux de positivité de 13,96 %.





Les tests positifs sont répartis entre 87 cas contacts suivis par les services du ministère de la Santé et de l’Action sociale et 23 cas issus de la transmission communautaire recensés à Guédiawaye (3), Rufisque (3), Keur Massar (2), Liberté 5 (2), Parcelles Assainies (2), Derklé (1), Grand-Médine (1), Hlm Grand-Yoff (1), Liberté 4 (1), Mbao (1), Mékhé (1), Point E (1), Popenguine (1), Sangalkam (1), Touba (1) et Ziguinchor (1).





Lisant le communiqué numéro 129 du ministère de la Santé et de l’Action sociale, Dr Ndiaye a affirmé que 74 cas ont été déclarés guéris. Tout en arguant que l’état de santé des autres malades est stable.





Depuis le 2 mars dernier, le Sénégal a signalé 7657 cas positifs au coronavirus. Ils sont 5097 personnes guéries, 141 décédés, 1 évacué (finalement décédé en France) et 2418 patients sous traitement.





Sur ce, les autorités sanitaires ont demandé aux populations de respecter scrupuleusement les mesures édictées à savoir la distanciation physique, le port du masque, le lavage des mains entre autres. Ce, afin de confiner la Covi-19 dans le pays.