Covid-19 : 2 nouveaux décès, 98 tests positifs et 38 patients en réa

Les services du ministère de la Santé et de l'Action sociale ont, comme depuis l'apparition de la maladie au Sénégal, fait le point de la situation du jour. En effet, ce vendredi, 98 cas positifs ont été enregistrés sur un échantillon de 868 tests réalisés soit un taux de positivité de 11,29%. Les cas enregistrés et communiqués ce jour sont ainsi répartis : 81 cas contacts suivis et 17 cas issus de la transmission communautaire.





Des cas communautaires qui, selon le Dr El Mamadou Ndiaye, directeur de la prévention, proviennent de Rufisque, Touba, Maristes, Dakar-Plateau, Diourbel, Liberté 6, Mbao, Ouakam, Patte d'Oie, Sangalkam, Ziguinchor et Zone A. Les patients déclarés guéris sont au nombre de 142 là où 2 nouveaux décès ont été annoncés. Ce qui porte le bilan macabre à 145.





Les cas graves aussi continuent d'augmenter d'autant plus qu'il y en a 38 actuellement dans les services de réanimation. A ce jour, le Sénégal a enregistré au total 7882 cas déclarés positifs dont 5311 guéris et 2425 sous traitement.