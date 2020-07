Covid-19 : 3 nouveaux décès, 112 tests positifs et 38 patients en réa

Le Directeur de la Prévention, Docteur El Hadji Mamadou Ndiaye a livré les résultats des examens virologiques de ce jeudi 16 juillet. Ce jour, le nombre de patients guéris est supérieur à celui des nouvelles contaminations. Dr Ndiaye d'informer que les autorités sanitaires ont recensé 130 cas de guérison. Au moment où, sur un échantillon de 1173 tests effectués, 112 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 9,55%.





28 cas communautaires signalés





D'après le communique numéro 137 du ministère de la Santé et de l'Action sociale, sur l'évolution de la pandémie de Covid-19 au Sénégal, ces nouvelles infections sont répartis entre 84 cas contacts suivis par les services dudit ministère et 28 de cas issus de la transmission communautaire. Ces derniers sont localisés à Rufisque (4), Mbao (3), Mamelles (2), Mermoz (2), Ouakam (2), Vélingara (2). Les zones à savoir la Cité Impôts et Domaines, Grand-Dakar, Hlm Grand Yoff, Kaolack, Keur Massar, Maristes, Parcelles Assainies, Pout, Sangalkam, Yeumbeul, Ziguinchor et Zone A ont chacune enregistré un cas dû à cette chaine de contamination.





D'un autre côté, le décompte macabre se poursuit. 3 nouveaux décès liés à la Covid-19 ont été enregistrés, hier mercredi 15 juillet, selon le Directeur de la Prévention.





Qui annonce que 38 cas graves sont actuellement pris en charge dans les services de réanimation. Toutefois, Docteur Mamadou Ndiaye a indiqué que l'état de santé des autres malades est stable.





130 patients déclarés guéris, 5735 au total





Depuis le début du coronavirus, le Sénégal a enregistré 8481 cas positifs. Ils sont 5735 guéris, 156 décédés, 1 évacué (finalement décédé en France) et 2789 malades sous traitement actuellement.





Ainsi, le ministère de la Santé et de l'Action sociale continue d'exhorter les populations de respecter les mesures barrières que sont, entre autres, distanciation physique d'au moins 1 mètre dans les lieux publics ou de rassemblements, port du masque et lavage fréquent des mains.