Covid-19 : 4 nouveaux décès, 141 tests positifs et 35 cas graves en réanimation

141 nouvelles personnes sont testées positives au coronavirus au Sénégal ! C’est le Directeur de la Prévention, Mamadou Ndiaye qui vient de donner cette information au cours du point sur l’évolution de la pandémie de la Covid-19 sur la carte sanitaire du pays, de ce dimanche 19 juillet. Ceci, sur les 712 tests effectués d’après les résultats des examens virologiques. Soit un taux de positivité de 19,80%





En effet, dans le communiqué numéro 140 du jour, il est précisé que ces malades sont détectés chez 96 cas contacts suivis par les services du ministère de la Santé et de l’Action sociale. Là où, les 45 cas restants sont issus de la transmission communautaire et proviennent des zones à savoir Mbao (7), Pout (4), Thiès (4), Kaolack (3), Cambérène (2), Diamniadio (2), Liberté 6 (2), Mbour (2), Parcelles Assainies (2), Pikine (2), Popenguine (2), Touba (2), Almadies (1), Cité Fadia (1), Diourbel (1), Gueule Tapée (1), Kédougou (1), Mamelles (1), Ouakam (1), Rufisque (1), Tivaouane au quartier Sam Notto (1), Yeumbeul (1) et Ziguinchor (1).





Le Directeur de la Prévention de faire noter que 35 cas graves sont actuellement pris en charge dans les services de réanimation du pays.





89 cas de guérison déclarés





Il a annoncé, également que 4 décès liés la Covid-19 ont été enregistrés, hier samedi 18 juillet dans des structures hospitalières.





Selon toujours, le Docteur Mamadou Ndiaye, 89 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs et sont donc déclarés guéris. Qu’ils sortiront de l’hôpital dans les prochaines heures. Non sans ajouter que l’état de santé des patients hospitalisés est stable.





Au Sénégal, 8810 cas ont été répertoriés positifs, à ce jour. Ils sont répartis comme suit : 5948 guéris, 167 décédés, 1 évacué et encore 2694 patients sous traitement.





Le ministère de la Santé et de l’Action sociale de renouveler à la population son appel au respect strict des mesures de protection individuelle et collective. Ceci, en insistant fortement sur les mesures barrières notamment le port du masque surtout en cette période, la distanciation physique d’au moins 1 mètre dans les lieux publics ou de rassemblement ainsi que le lavage fréquent des mains.