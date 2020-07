Covid-19 au Sénégal : La barre des 10 mille cas positifs franchie et 4 nouveaux décès enregistrés

Le cap des 10000 cas positifs au coronavirus vient d’être dépassé. Ce jeudi 30 juillet, les services du ministère de la Santé et de l’Action sociale ont annoncé 145 nouvelles infections sur un échantillon de 1547 tests effectués. Soit un taux de positivité de 9,37 %.







Dévoilant les résultats des examens virologiques inscrits dans le communiqué numéro 151 sur la pandémie de la Covid-19 au Sénégal, le Directeur de la Prévention a soutenu que ces tests positifs sont répartis entre 116 cas contacts suivis par les services du ministère et 29 cas issus de la transmission communautaire. Ces derniers sont détectés à Saint-Louis (5), Thiès (4), Guédiawaye (2), Mbao (2), Mbour (2), Diourbel (1), Grand-Yoff (1), Hlm Grand-Yoff (1), Joal (1), Kédougou (1), Keur Massar (1), Khombole (1), Koki (1), Parcelles Assainies (1), Pikine (1), Richard-Toll (1), Rufisque (1), Touba (1) et Ziguinchor (1).





Depuis, le bilan des victimes du coronavirus s’alourdit. 4 morts liés à cette maladie, ont été enregistrés hier mercredi 29 juillet dans les structures hospitalières du pays.





48 cas graves, 70 patients guéris





Ce, au moment où, 48 cas sont graves sont pris en charge dans les services de réanimation.





Pour autant, le porte-parole du ministère de la Santé et de l’Action sociale a annoncé la guérison de 70 patients hospitalisés. Ils ont été contrôlés négatifs à deux reprises dans un intervalle de 48 heures, donc déclarés guéris. Docteur Mamadou Ndiaye de rassurer sur l’état de santé des autres malades qu’il juge « stable ».





A ce jour, le Sénégal compte 10106 cas positifs au coronavirus dont 6725 personnes guéries, 204 décédés, 1 évacué (finalement décédé en France). Donc, ils sont 3176 malades à être sous traitement.





Au finish, le ministère de la Santé et de l’Action sociale a exhorté les populations au respect strict des mesures de prévention individuelle et collective à savoir l’obligation du port du masque, la distanciation physique d’au moins un (1) mètre dans les lieux de rassemblements ou publics et le lavage fréquent des mains en vue pour freiner la propagation du coronavirus.