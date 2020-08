Covid-19 : 4 nouveaux décès, 106 tests positifs, 2 cas importés et 38 patients en réa

La barre des 100 cas positifs au coronavirus au quotidien est à nouveau atteint, ce mercredi 5 août. Sur un échantillon de 1241 tests, 106 nouvelles infections ont été répertoriées. Ce qui donne un taux de positivité de 8,54%, selon les résultats des examens virologiques.





Porte-parole du ministère de la Santé et de l’Action sociale, Docteur Mamadou Ndiaye a déclaré que les tests positifs sont répartis entre 77 cas contacts qui sont suivis par les services du ministère de la Santé de l’Action sociale, 2 cas importés enregistrés à l’aéroport international Blaise Diagne (Aibd) de Diass et 27 cas issus de la transmission communautaire. Les malades de ce troisième groupe sont localisés ainsi : Keur Massar (2), Saint-Louis (2), Thiès (2), Bignona (1), Grand-Yoff (1), Guédiawaye (1), Kaolack (1), Kédougou (1), Khombole (1), Kaolack (1), Kolda (1), Malem Hodar (1), Maristes (1), Mbao (1), Médina (1), Ouest-Foire (1), Pikine (1), Pout (1), Rufisque (1), Sokone (1), Tivaouane (1), Touba (1), Yeumbeul (1) et Ziguinchor (1).





Procédant toujours à la lecture du communiqué numéro 157 sur l’évolution de la pandémie de la Covid-19 au Sénégal, le Directeur de la Prévention a également annoncé 4 décès y afférents. Ils ont été enregistrés hier mardi 4 août dans « nos structures hospitalières ».





68 patients guéris





Il signale, par ailleurs, que 38 graves sont actuellement pris en charge dans les services de réanimation.





Par contre, 68 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs et donc déclarés guéris. Selon Dr Ndiaye, l’état de santé des autres malades est stable.





Depuis le 2 mars dernier, le Sénégal a enregistré 10538 cas positifs au coronavirus dont 6988 personnes guéries, 218 décédés, 1 évacué (finalement décédé en France). Donc, ils sont 3331 malades à être sous traitement.