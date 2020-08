Covid-19 au Sénégal : 3 décès, 113 tests positifs et 39 patients en réa

113 nouvelles personnes testées positives au coronavirus sur un échantillon de 1519 tests au Sénégal. Tel est le bilan de ce jeudi 20 août, selon le porte-parole du ministère de la Santé et de l’Action sociale, Docteur Mamadou Ndiaye qui a procédé à la lecture du communiqué numéro 172 sur la pandémie de la Covid-19 dans le pays. Ces résultats des examens virologiques ont ainsi notifié un taux de positivité de 7,44 %.





Les nouveaux tests positifs sont répartis entre 53 cas contacts suivis par les services du ministère, 1 cas importé enregistré à l’Aéroport international Blaise Diagne (Aibd) et 59 cas issus de la transmission communautaire. Ces derniers sont localisés entre les quartiers ou commues suivants: Thiès (5), Ziguinchor (5), Saint-Louis (4), Mbao (3), Tivaouane (3), Ouakam (3), Almadies (2), Guédiawaye (2), Kédougou (2), Keur Massar (2), Kolda (2), Mbour (2), Rufisque (2), Sacré-Cœur (2), Bourguiba (1), Cité Fadia (1), Cité Keur Gorgui (1), Diamniadio (1), Fann Résidence (1), Diourbel (1), Fatick (1), Jaol (1), Kaolack (1), Liberté 6 (1), Ouagou Niayes (1), Ouest Foire (1), Pikine (1), Pout (1), Richard-Toll (1), Saraya (1), Thiadiaye (1), Yarakh et Yoff (1).





Egalement, le décompte macabre se poursuit. Le porte-parole du ministère d’annoncer que 3 décès ont été enregistrés hier mercredi 19 août dans « nos structures hospitalières ».





Il s’y ajoute que 39 cas sont graves sont pris en charge dans les services de réanimation.





Par ailleurs, Dr Mamadou Ndiaye a déclaré que 173 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs à deux reprises dans un intervalle de 48 heures, donc déclarés guéris. De plus, l’état de santé des autres malades est stable.





A ce jour, le Sénégal compte 12559 cas positifs au coronavirus dont 8050 personnes guéries, 261 décédés, 1 évacué (finalement décédé en France). Donc, ils sont 4247 malades à être sous traitement.