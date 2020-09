Covid-19 : 21 nouveaux tests positifs dont 6 cas importés et 163 guérisons

La tendance est toujours baissière. Mais, les cas importés sont présents sur la carte sanitaire du pays. En effet, sur un échantillon de 853 tests virologiques, 21 nouvelles infections ont été détectées, ce mardi 22 septembre. Ce qui donne un taux de positivité de 2,42%.







Directeur de la Prévention, Docteur El Hadji Mamadou Ndiaye qui a lu le communiqué numéro 205 du ministère de la Santé et de l’Action sociale sur l’évolution de la pandémie de la Covid-19 au Sénégal a de ce fait renseigné sur la répartition de ces nouveaux tests positifs.





A l’en croire, il s’agit de 5 cas contacts suivis par les services dudit ministère, de 6 cas importés enregistrés à partir de l’Aéroport international Blaise Diagne (AIBD) et de 10 cas issus de la transmission communautaire. Ce troisième groupe de malades est localisé dans les quartiers ou communes à savoir Dakar-Plateau (2), Ziguinchor (2), Guédiawaye (1), Liberté 6 (1), Mermoz (1), Pout (1), Tambacounda (1) et Zone A (1).





Zéro décès et 163 cas de guérison annoncés





De plus, le porte-parole de ce département ministériel a signalé 23 cas graves qui sont actuellement pris en charge dans les services de réanimation. Même si une baisse est constatée.





Par ailleurs, il a déclaré qu’aucun décès lié à la Covid-19 n’a été enregistré hier lundi 21 septembre dans les structures hospitalières.





L’autre bonne nouvelle est la guérison de 163 patients hospitalisés. Ces derniers, fait-il noter, ont été contrôlés négatifs à deux reprises dans un intervalle de 48 heures, donc déclarés guéris. Dr Ndiaye de soutenir également que l’état de santé des autres malades est stable.





Depuis le 2 mars dernier, le Sénégal a répertorié 14759 cas positifs au coronavirus dont 11621 personnes guéries, 302 décédés, 1 évacué (finalement décédé en France). Donc, ils sont 2835 malades sous traitement.