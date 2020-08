Covid-19 au Sénégal : 4 nouveaux décès, 137 tests positifs, 1 cas importé à l'AIBD et 45 patients en réa

Au Sénégal, le compteur à coronavirus s’affole. Ce jour, 137 personnes ont été testées positives à la Covid-19 sur un échantillon de 1402 tests. D’où un taux de positivité de 9,77%. De plus, les cas de décès et de patients admis dans les services de réanimation ne cessent d’accroître. Procédant à la lecture du communiqué numéro 162 sur l’évolution de la pandémie du ministère de la Santé et de l’Action sociale, ce lundi 10 août, le porte-parole, Docteur El Hadji Mamadou Ndiaye a indiqué que ces résultats des examens virologiques sont répartis entre 3 groupes.







« Ils proviennent de 64 cas contacts suivis par les services du ministère, 1 cas importé enregistré à l’Aéroport international Blaise Diagne de Diass et 72 cas issus de la transmission communautaire », déclaré le Directeur de la Prévention.





Les nouveaux patients recensés dans le dernier groupe sont localisés à Ziguinchor (12), Mbour (6), Dakar-Plateau (4), Guédiawaye (4), Bignona (3), Kaolack (3), Mbao (3), Rufisque (3), Bopp (2), Derklé (2), Khombole (2), Liberté 2 (2), Ouakam (2), Parcelles Assainies (2), Patte d’Oie (2), Rue Wagne Diouf (2), Castors (1), Diamniadio (1), Fann (1), Gibraltar (1), Hlm 4 (1), Jaol (1), Kaffrine (1), Kédougou (1), Kolda (1), Liberté 4 (1), Liberté 6 (1), Médina (1), Sangalkam (1), Point-E (1), Tambacounda, Thiadiaye (1), Tivaouane (1) et Richard-Toll (1).





38 patients annoncés guéris





Sur l’alourdissement de la liste des victimes du coronavirus, Dr Ndiaye a fait savoir que 4 décès ont été enregistrés dans des structures hospitalières. Au moment où, 45 cas graves sont actuellement pris en charge dans les services de réanimation.





Toutefois, selon toujours le porte-parole dudit ministère, 38 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs, donc déclarés guéris. Néanmoins, Dr Mamadou Ndiaye a affirmé que l’état de santé des autres malades est stable.





Depuis le début de cette pandémie, le Sénégal a enregistré 11312 cas positifs au coronavirus dont 7390 personnes guéries, 236 décédés, 1 évacué (finalement décédé en France). Donc, ils sont 3685 malades à être sous traitement.