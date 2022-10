DER, Ministères, Cos-Petrogaz : Amadou Mactar Ndiaye dévoile le réseau de conspiration de Mimi contre Macky Sall

“Aminata Touré est bien outillée pour faire face au chef de l'État. Elle travaille sur sa fronde depuis très longtemps tout en restant dans le système. L'ancienne ministre de la justice a étalé plusieurs réseaux dans les différents sphères de la République. Elle utilise ses réseaux qui sont à l'intérieur des gouvernements et des structures publiques pour se faire des ressources mais surtout de glaner des informations qu'elle utilise contre le Chef de l'Etat et son gouvernement. Telle est la révélation de Amadou Mactar Ndiaye, secrétaire général du parti républicain et de la citoyenneté ( PRC) face à la presse. Selon lui, le premier réseau se trouve au niveau de la présidence. Le deuxième réseau se trouve au cos- petrogaz, le troisième au niveau de la Der/fj. Le quatrième sillonne les ministères stratégiques.

S'agissant de ses motivations, M.Ndiaye note que “les agissements d'une dame qui se sert de ces réseaux pour des fins personnelles sont à dénoncer" .Mieux, le secrétaire général affirme avoir “les noms et les données de ceux qui constituent ces réseaux et compte les diffuser”. "J'attends juste qu'ils réagissent pour les citer nommément via un live Facebook" dit-il.

Amadou Mactar est secrétaire général du PRC, créé en 2014. Son parti a été éliminé pendant la phase des parrainages de la dernière élection présidentielle . Il rejoint, plus tard, Ousmane Sonko qu'il quitte pour faire cavalier seul pendant les élections locales. " Ousmane Sonko utilise des armes non conventionnelles. Il a franchi les lignes rouges et nous l'avons quitté pour continuer de faire notre travail" dénonce-t-il.