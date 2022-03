Guerre en Ukraine : Suivez le discours de Volodymyr Zelensky devant le parlement français

Volodymyr Zelensky poursuit sa “tournée”. Après avoir effectué le même exercice devant le parlement britannique, le Congrès américain ou encore le Bundestag allemand, le président ukrainien a débuté sa prise de parole à 15h, ce mercredi 23 mars, devant les députés et sénateurs français (à suivre dans la vidéo en tête d’article).



Cette intervention, au cours de laquelle le chef d’État doit à nouveau appeler à fournir plus d’armes à l’Ukraine et à plus de sanctions contre la Russie, survient à moins de 3 semaines du 1er tour de l’élection présidentielle.



Trois candidats, Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon et Nicolas Dupont-Aignan, également députés, siégeront au Palais Bourbon pendant la grosse quinzaine de minutes que doit durer l’adresse vidéo de Volodymyr Zelensky.