Le commissariat barricadé : Suivez Manifs après la mort d'un manifestant aux Parcelles assainies

La tension est très vive aux Parcelles assainies où les populations investissent de plus en plus la rue pour manifester leur colère après la mort d'un manifestant tué par balle ce matin. Selon Sen Tv, le commissariat de police est barricadé pour éviter qu'il soit incendié par les manifestants de plus en plus nombreux à investir les rues dans cette partie de la banlieue de Dakar.