Perseverance sur Mars : suivez en direct vidéo l’arrivée du robot sur la planète rouge

Ils seront nombreux, les astronomes professionnels et passionnés, à garder les yeux rivés sur Perseverance ce jeudi soir. Le rover envoyé sur Mars dans le cadre de la mission américaine Mars 2020, construit par plusieurs industriels américains et européens, doit poser ses six roues sur la planète rouge peu avant 22 heures, heure française. Depuis 1976, quatre engins se sont posés sur Mars avec succès.S’il parvient à rallier Mars sans encombres après avoir ralenti son allure dans une descente pouvant atteindre la vitesse incroyable de 21 000 km/h, Perseverance sera donc le cinquième à explorer Mars, et non des moindres : sa mission sur place, prévue pour durer plusieurs années, doit permettre de démontrer l’existence d’une vie sur cette planète. L’atterrissage de Perseverance et la suite de sa mission sont prévus sur Jezero, un cratère martien d’un peu moins de 50 km de diamètre.La réalité finira-t-elle par atteindre la science-fiction en prouvant qu’une vie martienne a bel et bien existé ? La route des astronomes est encore longue pour y parvenir, mais l’arrivée de Perseverance est, à coup sûr, une étape cruciale de cette quête de vie sur Mars. Si elle parvenait à faire ramener sur Terre des échantillons provenant de la planète Mars, la mission spatiale Mars 2020 serait la première de l’histoire à accomplir cet exploit.