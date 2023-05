Suivez la situation à Ziguinchor après le renvoi du procès de Sonko

Après un calme plat noté dans la ville ce matin, RFM vient d'informer que les manifestations ont repris à Ziguinchor. À l'heure où ces lignes sont écrites, la tension est vive.



En effet, des jeunes ont repris les hostilités, plus précisément dans le quartier Néma 2 où réside le maire Ousmane Sonko. D'après les informations de RFM, des barricades sont toujours posées aux principaux axes routiers de ce quartier et les partisans du chef de Pastef sont pour le moment les seuls maîtres à bord, dictant leurs lois et munis de toutes sortes d'armes artisanales et de cocktails Molotov. La circulation des voitures et des motos est bloquée.



Toutefois, les forces de défense et de sécurité ne sont pas encore sur les lieux, informe l'envoyé spécial de la Radio futurs médias.