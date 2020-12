14 000 milliards pour le PAP 2A : « Un rêve », selon Mamadou Diop Decroix

Mamadou Diop Decroix

Le député Mamadou Diop Decroix doute que le plan d’actions prioritaires ajusté et accéléré (PAP2A) puisse atteindre ses objectifs surdimensionnés. D’un portefeuille prévisionnel d’un coût global de 14 712 milliards de francs CFA, le PAP2A vise notamment la souveraineté alimentaire, sanitaire et pharmaceutique, l’industrialisation pour un développement endogène, la transformation numérique, la protection sociale des couches vulnérables ainsi que le développement du secteur privé.





Des objectifs plus proches du « rêve » que de la réalité, du moins à en croire le député de l’opposition, Mamadou Diop Decroix. Surtout, indique-t-il, quand on a une économie à 90% contrôlée par le secteur informel et que les fleurons sont sous le contrôle du privé étranger.





« Honorable Mamadou Diop Decroix, vision avec action, cela signifie que nous ne sommes pas dans le rêve. Parce que la vision est claire et les actions vigoureuses », rétorque Amadou Hott.