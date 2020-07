2021-2023 : Le Fmi approuve le Programme économique et financier du Sénégal (média)

Le Conseil d’administration du Fonds monétaire international (Fmi) vient d’approuver le Programme économique et financier du Sénégal appuyé par l’Instrument de coordination des politiques économiques (Icpe) pour la période triennale 2021-2023.









Il s’est félicité des résultats économiques et sociaux obtenus jusqu’ici par le Sénégal et de la mise en œuvre satisfaisante du Programme de résilience économique et social ainsi que des perspectives économiques favorables du Sénégal. Une information en provenance du ministère des Finances et rapportée par la Rts dans l’édition de son journal de 20h de ce vendredi 17 juillet 2020.