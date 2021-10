6éme Foire Internationale de Kaolack: Les organisateurs satisfaits de l'état d'avancement des travaux de la FIKA

La Fika de Kaolack

Les organisateurs de la 6eme foire internationale de Kaolack (FIKA) ont effectué une visite de terrain pour s'enquérir de l'état d'avancement des travaux du site qui va abriter les expositions au complexe " Coeur de ville" .Une manifestation prévue du 28 octobre au 14 novembre prochain.





Cheikh Al Islam Ibrahima Niass est choisi comme parrain de la sixième édition de la FIKA et la Mauritanie comme pays invité d'honneur, a fait savoir Ndiaya Mbow Tall, directrice marketing et communication de cette manifestation commerciale sous-régionale. Elle s'exprimait en marge d'une visite effectuée sur les sites pour avoir l'état d'avancement des préparatifs.





En à croire la responsable, " l'état d'avancement est satisfaisant avec un taux d'occupation complet de stands et des réservations au plus haut".





Cette année, l'innovation majeure consiste à la création d'une centrale d'achat pour les acteurs de la filière des produits locaux pour leur permettre d'exploiter les retombées économiques de la foire et alimenter le marché de Kaolack.