8ème Forum international sur la Finance islamique: Le financement du pétrole, du gaz et de la souveraineté alimentaire en ligne de mire

Le financement du pétrole, du gaz et de la souveraineté alimentaire en ligne de mire

Dans sa récente déclaration de politique générale à l’assemblée nationale du Sénégal, le Premier Ministre Amadou Ba, avait beaucoup insisté sur l’exploitation pétrolière et gazière qui ouvre une « ère nouvelle » pour le Sénégal.





En effet, le Sénégal rejoindra en 2023 le cercle restreint des pays exportateurs de gaz et de pétrole alors que l’Europe cherche à répondre aux pénuries d’énergie causées par la guerre en Ukraine.





Lors du récent sommet organisé par le Président de la République du Sénégal à Dakar en Janvier 2023 sur la sécurité alimentaire, les bailleurs de fonds, partenaires au développement avec la Banque Islamique de Développement au premier chef se sont engagés financièrement pour relever ce défi du 21eme siècle.





Dans ce contexte informe Mouhamadou Lamine Mbacke





PDG et Fondateur de l’Institut Africain de Finance Islamique (AIIF-), Dakar accueille les 12 et 13 Juin prochain la 8eme édition du Forum International sur le Finance Islamique, appuyée fortement par le Président de la République du Sénégal M. Macky Sall et Son Excellence Dr. Muhammad Sulaiman Al JASSER, Président de la Banque Islamique de Développement pour explorer les opportunités de Financement Islamiques pour le secteur l’Energie (Secteur Pétrole et Gaz et les Energies renouvelables) mais aussi pour assurer à travers des financements islamiques, la sécurité alimentaire des Etats de l’Afrique de l’Ouest.





La Côte d’Ivoire est choisie cette année comme pays Invité d’Honneur de cette édition et Son excellence M. Alassane OUATTARA, Président de la Côte d’Ivoire prendra la parole à la cérémonie d’Ouverture aux côtés du Chef de l’Etat le Président Macky Sall et du Président de la BID.

En sus des deux plénières sur le Finance Islamique du secteur de l’Energie et celle sur la Sécurité alimentaire, une plénière sera dédiée à:





La Fintech Islamique: Entre digitalisation, Blockchain et Intelligence Artificielle

Présidant l’édition de 2022 au CICAD, le Président Macky Sall avait fortement insisté sur la nécessité de notre pays et ceux de la sous-région de s’approprier les opportunités de la Finance Islamique, qui a un volume d’actifs financiers de plus de 4 000 milliards de dollars dans le monde avec un taux de croissance à deux chiffres, mais hélas dont l’Afrique de l’Ouest peine à grignoter une part de marché de 5%, malgré une adéquation parfaite entre les besoins de destination de ces financements innovants et le positionnement de nos pays en termes de gap infrastructurel ainsi que d’une forte demande de produits financiers conformes à la sharia.