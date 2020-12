Absence de publication des rapports de la Centif : Ramatoulaye Gadio Agne rassure

Ramatoulaye Gadio Agne , présidente Centif

Interpellée sur l'absence de publication du Rapport d’évaluation des activités annuelles sur les risques de blanchiment de capitaux, la présidente de la Cellule Nationale de Traitement des Informations Financières (Centif), Ramatoulaye Gadio Agne a rassuré quant à la production et la diffusion auprès du Giaba mais également auprès des autorités concernées desdits rapports.





Au cours de la célébration du 20ème anniversaire du Giaba, la patronne de la Centif a indiqué que la loi 2018-03 adoptée sur la transposition de la directive zéro des quinze de l'Uemoa fait obligation à la structure qu'elle dirige de produire un rapport trimestriel et annuel d'activités au ministre de l'Économie et des Finances mais également à la Bceao.





"C'est une production régulière et qui est faite à bonne date. Au Sénégal, il était de pratique de faire un point de presse.