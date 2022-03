Accès à l’électricité: le Sénégal reçoit un financement de 150 millions de dollars de la Banque Mondiale

Le Conseil d'administration de la Banque mondiale a approuvé, mardi 8 mars, un financement de 132,6 millions d’Euros de dollars (150 millions de dollars) de l'Association internationale de développement (IDA) pour accroître l'accès aux services d'électricité pour les ménages, les entreprises et des installations publiques essentielles au Sénégal.





La ministre sénégalaise du Pétrole et des énergies, Sophie Gladima, revient sur les ambitions du projet : « le projet d'amélioration de l'accès à l'électricité au Sénégal (PADAES) est une contribution importante à la stratégie gouvernementale en cours visant l'accès universel d'ici 2025 à l'électricité à un coût abordable pour tous les ménages sénégalais, tant en milieu rural qu'en milieu urbain ».





La Banque mondiale affirme que plus d'un million et demi de personnes bénéficieront directement du PADAES grâce au raccordement de 200 000 ménages au réseau, dont 40 000 ménages vulnérables qui recevront des kits de raccordement standardisés adaptés à leurs besoins. En outre, environ 700 micros, petites et moyennes entreprises, 200 écoles et 600 établissements de santé bénéficieront de services d'électricité nouveaux ou améliorés.





Selon Nathan Belete, directeur des opérations de la Banque Mondiale pour le Sénégal, ce nouvel acte marque l’engagement de l’institution auprès du développement énergétique du Sénégal. « Il y a un an, à peu près à la même époque, lors d'une table ronde sur l'accès universel, la Banque mondiale avait promis au gouvernement du Sénégal d'être à ses côtés, en s'engageant à augmenter ses financements et à être le principal partenaire de soutien à la vision partagée par le gouvernement. Avec l'approbation du PADAES, notre institution montre son profond engagement pour soutenir le secteur de l'énergie et le peuple sénégalais », a-t-il déclaré.