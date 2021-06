Convention entre le Kosovo et la Caisse des dépôts et de consignation pour la construction d’un marché et des abattoirs modernes à Sandiara

Partenariat entre le Kosovo et la CDC

Le directeur général de la Caisse des dépôts et de consignation (Cdc), Cheikh Tidiane Ba, et Serigne Guèye Diop, Ministre-Conseiller et Maire de la commune de Sandiara, ont signé, hier, un accord de partenariat à hauteur de 5 milliards de F CFA. C’est pour financer la construction d’un marché et des abattoirs modernes.





Ce projet est financé par le Kosovo, dans un partenariat public-privé. Ceci dans le but d’accompagner les collectivités territoriales dans la marche vers le développement, apprend-on du journal «Sud Quotidien».





Selon le directeur de la Cdc, la construction du marché et des abattoirs modernes entre dans le cadre de faire de la commune de Sandiara une ville émergente, à travers la mise en œuvre du plan «Sandiara émergent».





Selon Cheikh Tidiane Ba, les infrastructures à réaliser, en collaboration avec les acteurs locaux, les éleveurs et les commerçants, vont comporter un marché aux poissons, un pour les fruits et légumes, et un autre pour le bétail.