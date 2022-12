Activités extractives au Sénégal : Hausse de la production d’or au 3ème trimestre 2022

Hausse de la production d’or au 3ème trimestre 2022

Au Sénégal, la direction des prévisions et des études économiques (DPEE) a publié ce mois sa Note de conjoncture du 3ème trimestre 2022. Le document signale que les activités extractives ont été boostées par la hausse de la production d’or.





« Au troisième trimestre 2022, les activités extractives se sont confortées de 12,8%, à la faveur de la bonne tenue de la production d’or (+ 15,7%) et de phosphate (+3,2%) en variation trimestrielle » renseigne la note. Au cours de ce 3ème trimestre 2022, la production d’or est ressortie à 83.185 onces. Au deuxième trimestre, il était de 71.891 onces.





Le pays produit par an quelque 13 tonnes d’or via le circuit industriel