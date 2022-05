Afrique : Amadou Hott dévoile ses recettes pour booster l’intégration économique

Pour mieux réussir l’intégration, le Sénégal mise sur les infrastructures d’envergure nationale, sous-régionale et internationale. Selon le ministre de l’Économie, du Plan et de la Coopération, Amadou Hott, malgré les initiatives innovantes un peu partout en Afrique, “le défi demeure la mobilisation des financements pour construire des infrastructures”. Outre ce volet infrastructures, Amadou Hott plaide pour des politiques en faveur de la compétitivité des entreprises, notamment des PME-PMI. «Sinon on risque aussi d'avoir des difficultés », a relevé le le ministre, lors du 1er forum sur l’intégration économique, qui a débuté à Dakar ce mardi.





Selon Amadou Hott, au-delà de Zone du libre-échange continental africain (Zlecaf) chaque pays doit déployer des efforts sur le plan de l'harmonisation des infrastructures, condition sine qua non pour booster les échanges. « Le Sénégal a beaucoup investi dans l'aérien, a-t-il cité à titre d’exemple. Ça lui permet de faire des échanges. Nous avons également beaucoup investi dans les autoroutes notamment au nord avec l'autoroute qui va aller à Saint-Louis puis en Mauritanie ». Il ajoute que le Sénégal, en partenariat avec la Mauritanie, est en train de construire le pont de Rosso qui nous permettra d'aller à Nouadhibou et jusqu'au Maroc.