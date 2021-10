Afrique de l'Ouest : Les dépenses publiques coupées les 5 prochaines années pour payer des dettes

Les depenses publiques coupées pour 5ans

Les gouvernements d'Afrique de l'Ouest s'apprêtent à couper 27 milliards de dollars dans les dépenses publiques ces cinq prochaines années. Ce, afin de récupérer les pertes économiques engendrées par la pandémie de Covid-19.





C'est ce qu'affirme l'ONG Oxfam au micro de RFI. Les mesures d'aides décidées l'an dernier et cette année par le Fonds monétaire international et la Banque mondiale sont terminées.





Les prêteurs réclament désormais des politiques d'austérité, selon Oxfam, qui préconise un changement de cap, sous peine de voir s'accroître les inégalités et la pauvreté.