Afrique subsaharienne : Les prévisions sombres du Fmi

Les prévisions sombres du Fmi

Le tableau sombre peint par le Fmi sur la situation économique et sociale en Afrique de l’ouest à de quoi inquiéter. Dans un communiqué publié sur son site, ce 14 octobre, l’institution se veut à la limite alarmiste affirmant que beaucoup de pays « sont poussés sur la corde raide ». Déjà, souligne le Fonds, l’année en cours a été dure pour cette région avec une croissance au ralenti, passant de 4,7% en 2021 à 3,6 en 2022, soit une perte de plus d’un point.





En plus de la rareté des ressources financières, l’Afrique subsaharienne, ‘’déjà éprouvée par une série ininterrompue de chocs’’ est frappée de plein fouet par l’inflation au niveau mondiale. « Le renchérissement des produits alimentaires et de l’énergie pénalise les populations les plus vulnérables de la région, tandis que la dette publique et l’inflation se situent à des niveaux inédits depuis des décennies », s’inquiète le Fmi.





En plus, les perspectives ne sont guère meilleures. Le Fmi pense qu’elles sont « extrêmement incertaines » du fait qu’elles dépendent essentiellement de facteurs extérieurs. Si l’on y ajoute le contexte sociopolitique interne, les gouvernants se retrouvent entre le marteau des crises socioéconomiques et l’enclume des facteurs de vulnérabilité.