Afrique : Terrain de chasse des grandes puissances

Dans le récit des médias occidentaux, l’Afrique est le coin maudit des famines et des guerres. Mais dans la stratégie de politique étrangère, le continent semble être la terre promise pour chacune des grandes puissances.



Un mois jour pour jour après sa récente tournée en Afrique (Cameroun, Bénin et Guinée Bissau), le président français sera de retour sur le continent. Emmanuel Macron est attendu en Algérie le 25 août prochain, officiellement sur invitation de son homologue algérien. Les deux pays comptent inaugurer une nouvelle ère dans leurs relations bilatérales, avec en toile de fond le gaz algérien dans un contexte géopolitique difficile pour les Européens notamment en matière d’énergie.



Pendant que la France et les autres pays européens se débattent dans le continent, les Etats-Unis préparent un retour en force. Le mercredi 20 juillet, le président américain a annoncé un sommet entre les Usa et l’Afrique. Un sommet prévu en décembre et qui devrait réunir les chefs d’Etats africains autour de Joe Biden, à Washington. Après Chine-Afrique, Russie-Afrique, voilà donc Etats-Unis/Afrique !



Joe Biden promet déjà ‘’des milliards de dollars’’ d’investissements américains en Afrique. Une stratégie qui vise à contrer l’influence économique chinoise dans le continent. Pourtant, si l’on en croit René Massiga Diouf docteur en sciences politiques, ce sommet n’est pas une première. Il a déjà eu lieu en 2014 déjà, sous un autre format. « Les Etats-Unis ont segmenté les centres d’intérêt : tantôt c’est économie, tantôt institutionnel, tantôt géopolitique », explique-t-il.



Pour lui, les Etats-Unis n’avaient pas besoin de ce type de sommet avec l’Afrique, ils privilégiaient toujours les rencontres au plus haut sommet entre autorités. C’est ainsi, souligne-t-il, qu’il y avait une forte présence sous Obama qui avait centré une partie de sa politique étrangère en Afrique. Mais Trump a eu une autre orientation. Ce qui donnait une sorte de ‘’retrait’’, même Washington opérait toujours sur les grandes questions. Aujourd’hui, c’est le grand retour !







Le grand retour des États-Unis