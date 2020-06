AGRICULTURE-EAU : Amadou HOTT signe Trois conventions de subvention de 4,2 milliards CFA avec l’AFD

Amadou HOTT, Ministre de l’Economie, du plan et de la coopération, Philippe LALLIOT, Ambassadeur de France au Sénégal et en Gambie, et Alexandre POINTIER, Directeur de l’Agence française de développement au Sénégal (AFD), ont signé ce jeudi 4 juin 2020, trois conventions de subvention, pour un montant total de 6,4 millions d’euros, soit 4,2 milliards CFA, en faveur des secteurs de l’agriculture et de l’eau.





Les deux premières portent sur des infrastructures contribuant aux activités agricoles productives des femmes, à Podor et à Matam.





Dans le secteur de l’eau, il s’agit de soutenir les mesures d’accompagnement social pour les personnes affectées par le projet de dépollution de la Baie de Hann. Cette nouvelle convention porte à environ 23 milliards CFA la contribution de l’AFD au financement du projet de dépollution de la baie de Hann.