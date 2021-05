Agriculture et élevage à Médina Cherif : Les femmes et les jeunes poussés à l'auto-emploi

L’agriculture et l’élevage constituent les principales activités des femmes et des jeunes dans la région de Kolda particulièrement la commune de Médina Chérif. Mais face au manque de moyens, les affaires sont au ralenti.







Toutefois, cette population rurale peut pousser un ouf de soulagement. Elle a reçu un financement de 100 millions F Cfa pour qui pourrait booster leur activité.





Une nouvelle bien accueillie par les habitants de cette bourgade. ’’Aujourd’hui l’agriculture dépend très fortement de la disponibilité des financements pour le traitement des sols et l’acquisition des intrants et des semences. Cela va booster l'élevage, le commerce et développer l’auto-entreprenariat, mais aussi créer des emplois’’, se réjouit le maire de la commune.