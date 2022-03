AGRICULTURE: La 32e Session de la Conférence régionale pour l’Afrique de la FAO (ARC32) débute le 11 avril

Plus de 50 pays africains sont représentés à la session prévue du 11 au 14 avril prochains en Guinée-équatoriale, indique un communiqué de la FAO repris par l’Aps .

Les priorités régionales en matière de transformation des systèmes agroalimentaires seront au menu de la 32e Session de la Conférence régionale pour l’Afrique de la FAO (ARC32)





L’agence onusienne souligne que la réunion intervient alors que 250 millions de personnes en Afrique ‘’n’ont pas assez à manger chaque jour, près d’un milliard de personnes en Afrique n’ont pas les moyens d’acheter des aliments nutritifs et que les pays continuent de faire face aux impacts économiques de la pandémie de Covid-19’’.

Elle ajoute que les pays participants partageront les meilleures pratiques et exploreront les partenariats et les opportunités d’innovation et de technologies numériques pour transformer les systèmes agroalimentaires, lutter contre l’insécurité alimentaire et le changement climatique, et faire face à d’autres défis majeurs dans la région’’.

La Conférence Régionale est la plus haute instance dirigeante de la FAO en Afrique, rappelle-t-on dans le communiqué.