Agriculture : La CEDEAO, le CILSS, et le CORAF veulent renforcer la résilience du système alimentaire en Afrique de l'Ouest

L’agriculture représente 29 % du produit intérieur brut (PIB) des pays de la CEDEAO. Elle constitue le principal moyen de subsistance de plus de 60 % de la population. Malheureusement, elle est exposée aux risques climatiques, agricoles. Les performances agricoles sont en baisse, la disponibilité calorique par habitant s’est détériorée et l'insécurité alimentaire s’est aggravée.





Une situation qui s’explique par de

multiples facteurs, notamment les effets du changement climatique, la dégradation de l'environnement due à la croissance démographique et à l'intensification de la concurrence pour les ressources naturelles, entre autres.





"On vise la resilience. Le fait que les terres soient dégradées a comme impact la baisse des rendements. Si nous arrivons à mieux gérer ces terres, forcément nous aurons les rendements pour assurer la souveraineté alimentaire. Nos arbres, nos forêts sont en train de disparaître à cause des effets néfastes des changements climatiques. La gestion intégrée du paysage tient compte de cela, il faut que nous sachons que si nous ne protégeons pas bien cette ressource naturelle, la conséquence chez nous sera le réchauffement climatique et tous les effets néfastes", explique Dr Nieyidouba Lamien, responsable de la composante 2 du programme de résilience du système alimentaire au Coraf Sénégal.





En effet, l'Afrique de l'Ouest est l'une des régions les plus vulnerables du monde en raison de son contexte climatique, institutionnel, économique, environnemental et de ses moyens de subsistance.





"Beaucoup de plantes sont en voie de disparition. Il y avait beaucoup d'espèces mais aujourd'hui on en trouve plus. Les abeilles jouent un rôle fondamental dans notre système de production, c'est elles qui permettent de faire des fruits. Pour qu'une plante fasse des fruits, il faut qu'elle soit pollenisée. Ce sont les abeilles dans la recherche de nectar sur les fleurs pour faire le miel qui amènent les graines de pollen qui favorisent la pollenisation et permettent de produire les graines. Aujourd'hui, ces insectes sont en train de disparaître avec les produits phytosanitaires que nous utilisons. Il y a une mortalité énorme de ses insectes. Si on n’a pas ses insectes là, qui va polleniser aujourd'hui les plantes pour qu'on ait les graines que l'on veut ?", questionne Dr Lamien.





C'est ainsi que les pays de la CEDEAO s'orientent vers une approche intégrée de l'agriculture intelligente face au climat. Une initiative multisectorielle est menée par des organisations régionales (CEDEAO, CILSS, et CORAF) pour faire progresser une intégration régionale et renforcer mutuellement la résilience du système alimentaire en Afrique de l'Ouest.





Cette initiative, dénommée Programme de Résilience du Système Alimentaire (PRSA), organisée autour de cinq composantes, vise à accroître la préparation à l’insécurité alimentaire, à améliorer la résilience des acteurs du système alimentaire, des paysages prioritaires et des chaînes