Agriculture : Macky Sall veut passer de l’Afrique “des problèmes” à celle des “solutions

Macky Sall et l'Afrique des solutions

“Face à une crise sans précédent, nous sommes à la croisée des chemins”, a campé Macky Sall, lors de la cérémonie d’ouverture de la 2e Conférence internationale de Dakar sur l’agriculture, d'œuvrer pour sa souveraineté alimentaire, ce mercredi, à Diamniadio. Deuxième édition qui enregistre la participation de 16 chefs d'État et de Gouvernement.





Le Président de l’Union africaine estime, que face aux défis de l’insécurité alimentaire, l'heure n’est plus à l’attentisme mais aux solutions concrètes. “Il y a le chemin de l’Afrique des problèmes, qui nous maintient dans le statu quo d’une agriculture qui continuera de nous exposer à la précarité alimentaire, et le chemin de l’Afrique des solutions, qui nous met dans la perspective d’une agriculture moderne, et nous conduit, au-delà de la résilience, vers la souveraineté alimentaire”, a-t-il déclaré avec force lors de son allocution.