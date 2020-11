Aide alimentaire : « Un taux de pénétration moyen entre 85% et 100% dans certains villages de Thiomby» (Alexandre Ngom, maire)

Les conseillers municipaux, responsables politique de l’APR et de la coalition Benno Bokk Yaakaar notamment de l’AFP, du RP et autres des 26 villages de la commune de Thiomby étaient en conclave pour se prononcer sur l’actualité de ces derniers jours marquée par des ralliements d’opposants à la politique du président Macky Sall. Sous la houlette du maire de Thiomby, Alexandre Ngom, les alliés ont apprécié les nouveaux ralliements et fait le bilan de l’aide alimentaire dans leur commune.





La rencontre a fait la part belle à la relance des activités politiques dans la commune de Thiomby notamment « la mise en œuvre de la politique économique et sociale du Président Macky Sall, la stratégie mise en œuvre face aux conséquences de la pandémie de la Covid-19 en particulier l’aide alimentaire apportée aux ménages et les allégements des charges telles que les factures d’eau et d’électricité ; l’accompagnement des producteurs agricoles lors de la campagne agricole 2020, les réalisations dans tous les domaines et en particulier au profit du monde rural surtout avec le PUDC », liste-t-on dans un document reçu.





Les alliés ont aussi réitéré leur adhésion au dialogue national lancé par le Président Macky Sall depuis le 18 mai 2019 qui a conduit à l’élargissement de la majorité présidentielle avec la nomination de figures de l’opposition au sein du gouvernement.





Dans le cadre du fonds Force Covid-19, Alexandre Ngom et Cie ont dressé le bilan de l’aide alimentaire octroyée par le Président Macky Sall et des autres qui ont suivi (Mairie et partenaires) et qui a permis d’attendre « environ 1700 ménages sur les 2000 que compte la commune de Thiomby, soit un taux de pénétration moyen de 85% qui a atteint plus de 100% dans certains villages », renseigne le maire de Thiomby dans le document.





Les responsables politiques de l’APR et de la coalition Benno Bokk Yaakaar de même que les conseillers municipaux « ont félicité le Maire pour toutes les réalisations faites dans la commune et toutes les actions sociales envers les populations ». Toutefois, « ils ont tenu à exprimer leur inquiétude pour l’absence de nomination par le Président Macky Sall depuis juin 2018 (2 ans et demi) de leur Maire Alexandre Ngom, malgré ses compétences, les résultats remarquables obtenus lors de toutes les élections, la coordination des Maires du Département de Kaolack », énumère le texte.





En réponse, Alexandre Ngom a demandé aux différents responsables de « se mobiliser et de s’engager davantage pour que la commune de Thiomby soit toujours à l’avant-garde dans le département de Kaolack dans le cadre du soutien à la politique économique et sociale du président Macky Sall ».